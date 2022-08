Tragedia in spiaggia, sono morti davanti a tutti: purtroppo non c’è stato niente da fare (Di venerdì 26 agosto 2022) Quest’estate 2022 è stata decisamente particolare. Forse complice il caldo, tantissimi sono stati i malori avvenuti in spiaggia: molti dei quali si sono trasformati in vere e proprie tragedie. Ad esempio, nella giornata del 24 Agosto 2022 due morti in poche ore sulle spiagge della provincia di Savona, entrambi per malore. In tutti e due i casi i soccorsi sono stati inutili. Sul posto anche i Carabinieri, il personale della Capitaneria di porto e la Polizia locale. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto.



Continua la mattanza di questa assurda estate nera. Nella giornata di mercoledì 24 agosto 2022, due uomini di 68 e 50 anni hanno perso la vita sulle spiagge Savonesi a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A nulla sono serviti i soccorsi dei bagnini, per ...

BavuttiRoberta : Pietra Finale ... e chissà in quanti altri posti #maloreimprovviso - AngeloGaraventa : Malori improvvisi, duplice tragedia in spiaggia. Due uomini di 50 e 68 anni stroncati in vacanza… - maurogab1 : RT @PattiGiuliani: Savona, doppia tragedia in poche ore: due uomini di 68 e 50 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l’uno dall’… - PattiGiuliani : Savona, doppia tragedia in poche ore: due uomini di 68 e 50 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l’uno… - Rita10478890 : Malori improvvisi, duplice tragedia in spiaggia. Due uomini di 50 e 68 anni stroncati in vacanza… -