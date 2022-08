Svezia: attentatore Gotland voleva uccidere leader centrista (Di venerdì 26 agosto 2022) L'attentatore di Gotland, Theodor Engström, voleva uccidere la leader di Centerpartiet, il partito centrista svedese. Lo dichiara la stessa leader del partito, Annie Lööf, che per via delle indagini ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) L'di, Theodor Engström,ladi Centerpartiet, il partitosvedese. Lo dichiara la stessadel partito, Annie Lööf, che per via delle indagini ...

InformazBase : RT @ebreieisraele: Attentato a #Kabul non ve l'hanno detto? Attentato in un centro commerciale a #Malmoe in #Svezia non ve l'hanno detto? A… - 000Rizzo : RT @ebreieisraele: Attentato a #Kabul non ve l'hanno detto? Attentato in un centro commerciale a #Malmoe in #Svezia non ve l'hanno detto? A… - HDL_Africa : RT @ebreieisraele: Attentato a #Kabul non ve l'hanno detto? Attentato in un centro commerciale a #Malmoe in #Svezia non ve l'hanno detto? A… - masfulv : RT @ebreieisraele: Attentato a #Kabul non ve l'hanno detto? Attentato in un centro commerciale a #Malmoe in #Svezia non ve l'hanno detto? A… - Massimi67800727 : RT @ebreieisraele: Attentato a #Kabul non ve l'hanno detto? Attentato in un centro commerciale a #Malmoe in #Svezia non ve l'hanno detto? A… -

Svezia: attentatore Gotland voleva uccidere leader centrista L'attentatore Engström è legato a movimenti di estrema destra, tra cui i neonazisti del Nordic Resistance Movement, secondo quanto riportato da diversi media svedesi. . 26 agosto 2022 Kennedy, Rabin, Bhutto: gli altri politici uccisi come Abe Poi un attentatore suicida si fece esplodere a fianco della sua auto. Insieme alla leader pakistana ... Nella Svezia dove nel febbraio del 1986 fu assassinato, mentre era per strada con la moglie, il ... Agenzia ANSA Svezia: attentatore Gotland voleva uccidere leader centrista L'attentatore di Gotland, Theodor Engström, voleva uccidere la leader di Centerpartiet, il partito centrista svedese. Lo dichiara la stessa leader del partito, Annie Lööf, che per via delle indagini i ... L'Engström è legato a movimenti di estrema destra, tra cui i neonazisti del Nordic Resistance Movement, secondo quanto riportato da diversi media svedesi. . 26 agosto 2022Poi unsuicida si fece esplodere a fianco della sua auto. Insieme alla leader pakistana ... Nelladove nel febbraio del 1986 fu assassinato, mentre era per strada con la moglie, il ... Svezia: attentatore Gotland voleva uccidere leader centrista - Europa L'attentatore di Gotland, Theodor Engström, voleva uccidere la leader di Centerpartiet, il partito centrista svedese. Lo dichiara la stessa leader del partito, Annie Lööf, che per via delle indagini i ...