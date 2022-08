Salvini vuole il servizio militare obbligatorio ma Berlusconi rivendica di averlo abolito: “Per questo i giovani dovrebbero votarci” (Di venerdì 26 agosto 2022) Perché i giovani dovrebbero votare Silvio Berlusconi? “Intanto, devono ricordare che cosa abbiamo fatto noi per loro. Perché siamo stati noi, dopo 70 anni, ad abolire il servizio militare obbligatorio che ha regalato loro un anno di libertà per lavorare o per studiare”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto ai cronisti all’arrivo all’U-Power Stadium di Monza prima della partita con l’Udinese. Matteo Salvini, in questi giorni di campagna elettorale, ha rispolverato la leva obbligatoria, uno dei suoi cavalli di battaglia, tra i suoi temi: “È molto utile, farò di tutto per reintrodurla”. Il suo alleato nel centrodestra evidentemente non è d’accordo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Perché ivotare Silvio? “Intanto, devono ricordare che cosa abbiamo fatto noi per loro. Perché siamo stati noi, dopo 70 anni, ad abolire ilche ha regalato loro un anno di libertà per lavorare o per studiare”. Così il leader di Forza Italia, Silvio, ha risposto ai cronisti all’arrivo all’U-Power Stadium di Monza prima della partita con l’Udinese. Matteo, in questi giorni di campagna elettorale, ha rispolverato la leva obbligatoria, uno dei suoi cavalli di battaglia, tra i suoi temi: “È molto utile, farò di tutto per reintrodurla”. Il suo alleato nel centrodestra evidentemente non è d’accordo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

