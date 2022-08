Ronaldo e Osimhen a 140 milioni | scambio pazzo ma Victor dice no

mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, il messaggio dell'agente di #Osimhen sulla situazione #CristianoRonaldo - mirkocalemme : Anche se mi prendevate in giro, i contatti tra Mendes e il #Napoli per #Ronaldo vanno avanti da oltre un mese. É un… - maremmimpestata : @AntonioBatigol @DoSh3lby A parte che Ronaldo non è più quello di 3/4 anni fa. Ma poi stiamo costruendo una squadra… - GandiniG : @TolliVincenzo Ma è così. È vero che sta organizzando tutto Mendes. Deve prima convincere il MU ad offrire 100 mln,… -

può andare al Napoli solo se avviene uno scambio con Victor, ma il centravanti azzurro non avrebbe alcuna intenzione di andare al Manchester United. 'Solo un'offerta da 140 milioni ...A Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Paolo Condò. ' Lo scambionon lo accetterei.è un calciatore molto forte, anche se non diventerà mai uno come CR7. E l'intera politica portata avanti da De Laurentiis in questo mercato contraddica ...Che Cristiano Ronaldo voglia lasciare il Manchester United non è un segreto, ma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo arriva una nuova suggestione CR7 al Napoli e su twitter il ...Roberto Calenda smentisce in maniera categorica un possibile trasferimento di Victor Osimhen al Manchester United in una trattativa comprendente anche il passaggio ...