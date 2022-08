Questo video non è una messinscena per accusare l’esercito russo di bombardare civili in Ucraina? (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 12 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato il video di un set cinematografico in cui degli attori con abiti da civili fuggono da un condominio in fiamme, durante una scena di guerra. Il filmato è accompagnato da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ciak si gira… I bombardamenti russi che ci raccontano gli ucraini…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato non mostra una messinscena per incolpare l’esercito russo di bombardare civili durante la guerra in Ucraina. Il video mostra degli attori che lavorano per un film ucraino sulla guerra in corso nel Paese, intitolato “La regione degli eroi“. La clip video oggetto di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 26 agosto 2022) Il 12 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato ildi un set cinematografico in cui degli attori con abiti dafuggono da un condominio in fiamme, durante una scena di guerra. Il filmato è accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Ciak si gira… I bombardamenti russi che ci raccontano gli ucraini…». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il filmato non mostra unaper incolparedidurante la guerra in. Ilmostra degli attori che lavorano per un film ucraino sulla guerra in corso nel Paese, intitolato “La regione degli eroi“. La clipoggetto di ...

