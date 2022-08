Quando arriva Keylor Navas al Napoli | c’è la data

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sul doppio affare in ballo sull’asse-Parigi: Fabian Ruiz al Paris Saint Germain eal. Di seguito quanto evidenziato: Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeperwarms up prior to the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier (MHSC) at The Parc des Princes stadium in Paris on September 25, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)“L’operazione che prevede il passaggio di Fabian dalal PSG dovrebbe essere definitiva prima rispetto all’affare che porteràal. Per la precisione la chiusura per Fabian Ruiz dovrebbe ...