PSG | Al Khelaifi sul suo attaccante | “Con lui nessun problema | sono solo storie mediatiche”

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il patron del Paris Saint-Germain era presente a Nyon per assistere all’estrazione dei gironi della prossima Champions League. Al PSG toccheranno Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Un girone ostico ma non impossibile per la corazzata parigina, infatti il presidente Alè apparso tranquillo ai microfoni de L’Equipe: “È la migliore competizione del mondo, siamo davvero felici di essere qui, di iniziare questa competizione, tutti vogliono giocare questa coppa, è meraviglioso.” È consapevole però che il PSG ha ancora ampi margini di miglioramento: “Giochiamo un bel calcio ma èl’inizio, abbiamo molto lavoro, abbiamo molto su cui lavorare“. Mbappé AlPSG Finora il PSG non è mai riuscito ad alzare la tanto desiderata Champions League ma Alappare molto fiducioso per questa nuova ...

SportRepubblica : NYT contro l'Uefa e il Psg: 'Insabbiate le indagini su Al Khelaifi, c'è un conflitto enorme di interessi' - cmdotcom : #AlKhelaifi spaventa ancora l'#Inter: '#Skriniar al #PSG? Se riusciamo a ingaggiarlo lo saprete...' - fanpage : La #Uefa avrebbe intenzionalmente insabbiato tutto - tomasonidiego : RT @SportRepubblica: NYT contro l'Uefa e il Psg: 'Insabbiate le indagini su Al Khelaifi, c'è un conflitto enorme di interessi' https://t.co… - sandraveneto17 : RT @CalcioFinanza: Il New York Times attacca la #UEFA: insabbiate indagini su #PSG e Al-Khelaifi -

Ecco quanto riportato da L'Equipe: 'Skriniar può arrivare alSe riusciamo a ingaggiare un giocatore, ve lo diremo sui media, non preoccupatevi!', ha scherzato il presidente dei campioni di ...... come ormai predica il presidente Al. Finita l'era dei capricci e dei privilegi, adesso conta solo sudare e vincere. E così è scattata la rivoluzione in casa. Fuori Pochettino, dentro il ...Il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, ha svicolato sulle domande di mercato e su Skriniar in particolare. "Skriniar può arrivare ...New York Times scatena una bufera sul PSG e sulla UEFA. 41 MINUTI FA. Mbappé: 'Mia storia al PSG non è finita, l'ho detto anche a Florentino Perez'. Champions League Inzaghi: 'Siamo l'Inter, no paura' ...