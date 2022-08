Perché passare ad una cucina vegetale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ormai sempre più persone decidono di abbandonare la carne e il pesce, passando ad una. Anche i ristoranti stanno trasformando le loro proposte, inserendo nel menù almeno una scelta vegetariana o vegana, oppure segnalando con un simbolo quali piatti sono privi di carne. Si tratta di un grosso cambiamento per la società e dato che la domanda cresce, anche l’offerta si sta adattando. Seguire una dietanon vuol dire mangiare solo frutta e verdura, anzi, si possono creare dei piatti davvero superlativi, gustosi e che non hanno niente da invidiare ad una dieta onnivora. Tra i prodotti più acquistati ci sono il tofu, la soia, ma anche prodotti onnivori rivisitati in una chiave, come i wurstel di soia, le lasagne verdi e molto altro. Ci sono tantissimi modi per inventare nuove ricette con ...