Olivia Wilde: "Ho lasciato Jason Sudeikis per salvaguardare la mia salute mentale ed essere felice" (Di venerdì 26 agosto 2022) Olivia Wilde, durante una recente intervista di Variety, ha affermato di aver lasciato Jason Sudeikis per salvaguardare la sua salute mentale e la sua felicità. Olivia Wilde ha letteralmente fatto saltare in aria i doppi standard che contraddistinguono la reazione dei fan alla sua separazione da Jason Sudeikis, sostenendo che l'ha fatto per la sua felicità e la sua salute mentale: "Lui è visto come un eroe mentre io sono considerata una madre assente". La Wilde è attualmente coinvolta in una battaglia per la custodia dei suoi figli (Otis, otto anni, e Daisy, cinque) con la star di Ted Lasso. Attualmente la regista ha una relazione con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022), durante una recente intervista di Variety, ha affermato di averperla suae la sua felicità.ha letteralmente fatto saltare in aria i doppi standard che contraddistinguono la reazione dei fan alla sua separazione da, sostenendo che l'ha fatto per la sua felicità e la sua: "Lui è visto come un eroe mentre io sono considerata una madre assente". Laè attualmente coinvolta in una battaglia per la custodia dei suoi figli (Otis, otto anni, e Daisy, cinque) con la star di Ted Lasso. Attualmente la regista ha una relazione con ...

naberriexo : RT @loustian: olivia wilde ha praticamente pregato l’ex attore protagonista di rimanere pur sapendo cosa aveva fatto in passato e sapendo c… - elisa_stylees : RT @loustian: olivia wilde ha praticamente pregato l’ex attore protagonista di rimanere pur sapendo cosa aveva fatto in passato e sapendo c… - artvhazza : sicuro, mica perché olivia wilde l’ha trattata di merda per un sacco di tempo - 91DrunkZayn : vedo 1 persona, ancora 1 persona mi basta che stanni olivia wilde o che la difenda dicendo che siamo gelose prima l… - clownsinasce : RT @fracalmaquelbro: olivia wilde è una persona di merda scindendo la sua relazione con harry styles dal personaggio che è. è una persona d… -