“Oddio, non salite più”. Scivolo ‘killer’, il parco giochi lo inaugura ma chiude in tempi record: il video choc (Di venerdì 26 agosto 2022) Un incredibile episodio si è verificato negli Stati Uniti e precisamente a Detroit, dove uno Scivolo gigante è stato chiuso praticamente il primo giorno di apertura. Una vicenda più unica che rara, che ovviamente ha scatenato una bufera senza precedenti. Purtroppo l’incolumità dei bambini è stata messa a rischio all’interno del parco Belle Isle Park. Mentre si stavano divertendo, è successo qualcosa di veramente inaspettato, che ha fatto preoccupare i genitori e non solo e quindi la decisione è stata inevitabile. A Detroit è stata disposta la chiusura di uno Scivolo gigante a causa della sua pericolosità. Dunque, è stato chiuso per evitare che ci fossero conseguenze serie. A proposito di parco giochi, qualche giorno fa una giornata di divertimento al parco giochi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Un incredibile episodio si è verificato negli Stati Uniti e precisamente a Detroit, dove unogigante è stato chiuso praticamente il primo giorno di apertura. Una vicenda più unica che rara, che ovviamente ha scatenato una bufera senza precedenti. Purtroppo l’incolumità dei bambini è stata messa a rischio all’interno delBelle Isle Park. Mentre si stavano divertendo, è successo qualcosa di veramente inaspettato, che ha fatto preoccupare i genitori e non solo e quindi la decisione è stata inevitabile. A Detroit è stata disposta la chiusura di unogigante a causa della sua pericolosità. Dunque, è stato chiuso per evitare che ci fossero conseguenze serie. A proposito di, qualche giorno fa una giornata di divertimento al...

