Non sembra essere un tema al centro del dibattito elettorale, e nessuno e sta facendo un cavallo di battaglia. Ma qualcosa nei programmi dei diversi schieramenti si trova. Ecco cosa (Di venerdì 26 agosto 2022) Ogni giorno donne vengono uccise da compagni, mariti, uomini che non accettano di essere lasciati. Ne leggiamo quotidianamente, purtroppo. Il dato inquietante: oltre l’86 per cento delle vittime è stato ucciso in ambito familiare e affettivo, e in più del 54 per cento dei casi l’assassino era un partner o un ex partner. Violenza contro le donne: i numeri e l’effetto della pandemia X Un’escalation che ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Ogni giorno donne vengono uccise da compagni, mariti, uomini che non accettano dilasciati. Ne leggiamo quotidianamente, purtroppo. Il dato inquietante: oltre l’86 per cento delle vittime è stato ucciso in ambito familiare e affettivo, e in più del 54 per cento dei casi l’assassino era un partner o un ex partner. Violenza contro le donne: i numeri e l’effetto della pandemia X Un’escalation che ...

CarloCalenda : Cosa è un caso? Che con le aziende che non riaprono e le persone che verranno licenziate si chieda di sedersi intor… - lucasofri : non sicurissimo che il messaggio sia stato opportunamente composto: una 'o' avrebbe aiutato a evitare l'effetto equ… - AngeloCiocca : Portato in questura, l’uomo ha iniziato a dare calci sulle pareti della cella e ha cercato di non farsi ammanettare… - ContinuouSafety : @CriticaScient L'eccesso di liquidita' (emessa dalla Fed Res. in aut. 2019) sembra che sia stata necessaria per raf… - sanibubi : a me non sembra interessare -