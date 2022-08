Navas ad un passo, affare in chiusura: serve cessione di Fabian (Di venerdì 26 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Keylor Navas si avvicina sempre più al Napoli e l’edizione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Keylorsi avvicina sempre più al Napoli e l’edizione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ilnapolionline : Navetta Fabian/Navas: primo e secondo passo. Elemento decisivo la pazienza - - LucianoQuaranta : RT @Napoli_Report: #KeylorNavas-#Napoli: non c’è ad oggi un passo avanti decisivo. C’è una fase di attesa perché Navas sistemi il suo disco… - LucianoQuaranta : RT @Antonio46863622: #KeylorNavas-#Napoli: non c’è ad oggi un passo avanti decisivo. C’è una fase di attesa perché Navas sistemi il suo dis… - LucianoQuaranta : RT @DribblingWorld: #KeylorNavas: non c’è ad oggi un passo avanti decisivo. È una fase di attesa perché Navas sistemi il suo discorso con i… - LucianoQuaranta : RT @_unsolocolore: #KeylorNavas-#Napoli: non c’è ad oggi un passo avanti decisivo. C’è una fase di attesa perché Navas sistemi il suo disco… -