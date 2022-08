“Natura in Musica”, domani il concerto NIM Project a Faicchio (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minuti“Natura in Musica”, il festival “green” ideato e diretto da Luca Aquino domani, sabato 27 agosto, fa tappa a Faicchio: in cartellone, con inizio alle 21.30 in Piazza Roma, il concerto NIM Project con la partecipazione straordinaria, come ospite speciale, del direttore artistico Luca Aquino (ingresso gratuito). NIM Project è un progetto rivisitato opportunamente per “Natura in Musica” con musicisti di un certo spessore, tutti legati per certi versi al territorio sannita. “Siamo onorati di ospitare un’artista di spessore come Luca Aquino – spiega il sindaco di Faicchio e Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi – un professionista che dà lustro al territorio con la sua fama, la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minuti“in”, il festival “green” ideato e diretto da Luca Aquino, sabato 27 agosto, fa tappa a: in cartellone, con inizio alle 21.30 in Piazza Roma, ilNIMcon la partecipazione straordinaria, come ospite speciale, del direttore artistico Luca Aquino (ingresso gratuito). NIMè un progetto rivisitato opportunamente per “in” con musicisti di un certo spessore, tutti legati per certi versi al territorio sannita. “Siamo onorati di ospitare un’artista di spessore come Luca Aquino – spiega il sindaco die Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi – un professionista che dà lustro al territorio con la sua fama, la ...

LaVoceNovara : Appuntamenti del weekend: musica in piazza, camminate in natura e fuochi d’artificio - ViteAnto : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia 'Tramonti con musica d'autore', incontro tra natura e arte per un evento suggestivo - - Achinucco : @JamesLucasIT Io sono da sempre un ubriaco, non certo di vino, ma di Bellezza, quella della Natura soprattutto, e p… - AurelioCanonici : RT @valeriamancuso1: @AurelioCanonici #lagioiadellamusica Deliziosa la natura in musica del MºCanonici Sublime la direzione di#Vivaldi #Leq… - Frances61475746 : @elio_vito Scuola di buona qualità. Non solo seduti sui banchi ma fare corsi pomeridiani con musica, teatro, sport,… -