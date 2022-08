Napoli, una spia russa si è infiltrata per 10 anni nella base Nato (Di venerdì 26 agosto 2022) . Di lei si sono perse le tracce a partire dal 2018 Secondo quanto riportato dal quotidiano repubblica, una spia russa sarebbe stata infiltrata nella base Nato di Napoli e della VI Flotta statunitense per circa dieci anni. L’inchiesta è stata condotta dal quotidiano italiano con il sito investigativo Bellingcat, il settimanale tedesco Der Spiegel e The Insider. Secondo quanto si apprende, la spia sarebbe una donna di 30 anni Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco. La sua vera identità, però, sarebbe un’altra: Olga Kolobova, figlia di un ufficiale russo. La donna sarebbe molto scaltra, parla sei lingue e sarebbe un agente segreto russo. Scrive repubblica: “La traccia principale che la collega ai ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 agosto 2022) . Di lei si sono perse le tracce a partire dal 2018 Secondo quanto riportato dal quotidiano repubblica, unasarebbe statadie della VI Flotta statunitense per circa dieci. L’inchiesta è stata condotta dal quotidiano italiano con il sito investigativo Bellingcat, il settimanale tedesco Der Spiegel e The Insider. Secondo quanto si apprende, lasarebbe una donna di 30Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco. La sua vera identità, però, sarebbe un’altra: Olga Kolobova, figlia di un ufficiale russo. La donna sarebbe molto scaltra, parla sei lingue e sarebbe un agente segreto russo. Scrive repubblica: “La traccia principale che la collega ai ...

