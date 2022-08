Lazio, per Reguilon c'è un'altra pretendente (Di venerdì 26 agosto 2022) Oltre alla Lazio e al Fulham, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid su Sergio Reguilon, terzino in uscita dal Tottenham. A riportarlo, La Gazzetta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Oltre allae al Fulham, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid su Sergio, terzino in uscita dal Tottenham. A riportarlo, La Gazzetta...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, sorpasso del #Fulham per #Reguilon - OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioInter! ?? All'interno l'intervista esclusiva a @F_Andersoon Qui per avviare i… - raffaellapaita : Si parte! Sono orgogliosamente candidata con il #TerzoPolo capolista per il Senato nella lista proporzionale della… - marblackbluety : e ora per completare l'opera togliamo alla lazio anche quella rogna di acerbi - GRomano_80 : @Inter Io dovrei dare i miei soldi per vedere schierare Gagliardini? Brozovic che regala palloni?Handa che guarda o… -