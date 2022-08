La Gazzetta e il sorteggio Champions: una grande occasione per il Napoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Per il Napoli il sorteggio dei gruppi di Champions può essere un’occasione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Fabio Licari scrive: “Meno duro di quello dell’Inter, ma il gruppo del Napoli potrebbe disperdere più punti. Liverpool favorito, malgrado le esitazioni di inizio stagione. Poi Spalletti se la giocherà con l’Ajax e i Rangers, temibili soprattutto nello scenario di Glasgow. Questo Napoli è da secondo posto, ma la Champions non è il campionato: atteggiamento, mentalità, gioco. Kvara, Lobotka, Osimhen: a voi. Una grande occasione, se Spalletti ci pensa bene”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Per il Napoli ildei gruppi dipuò essere un’. Lo scrive ladello Sport. Fabio Licari scrive: “Meno duro di quello dell’Inter, ma il gruppo del Napoli potrebbe disperdere più punti. Liverpool favorito, malgrado le esitazioni di inizio stagione. Poi Spalletti se la giocherà con l’Ajax e i Rangers, temibili soprattutto nello scenario di Glasgow. Questo Napoli è da secondo posto, ma lanon è il campionato: atteggiamento, mentalità, gioco. Kvara, Lobotka, Osimhen: a voi. Una, se Spalletti ci pensa bene”. L'articolo ilNapolista.

