Il gas costa sempre di più

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ha superato per la prima volta i 300 euro al megawattora e con l'arrivo del freddo potrebbe continuare a salire, mettendo in difficoltà molte attività produttive

RaiNews

...elettrica e aumentare le percentuali almeno fino al doppio (da 15 a 30 e da 25 a 50 per il), ... mentre sono triplicate le bollette di Apelle: qui la luceora 1.960 euro al mese, prima 409 ...La misura6,3 miliardi di euro alla Spagna: considerato che Madrid ha una bassa percentuale dinel suo mix energetico, il conto per l'Italia sarebbe decisamente più salato. Senza contare ... Chi decide il prezzo del gas Ecco perché ad Amsterdam il metano vola e batte record dopo record Trecentoventuno euro e quattro centesimi al Megawattora. Il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam ha superato ogni record. Quello dell’elettricità pure. Sul listino del Gme, il ...Il presidente Confindustria: in autunno problemi su redditi e potere d’acquisto delle famiglie. Il nostro grido di dolore fin qui è stato un po’ ignorato ...