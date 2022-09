Il femminicidio di Bologna e l’idea rimossa dell'imprevedibilità (Di venerdì 26 agosto 2022) La vicenda di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa a martellate dall’ex fidanzato (Giovanni Padovani) martedì scorso a Bologna, ha generato una scia infinita di comprensibile indi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 26 agosto 2022) La vicenda di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa a martellate dall’ex fidanzato (Giovanni Padovani) martedì scorso a, ha generato una scia infinita di comprensibile indi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

fanpage : Un’ondata di solidarietà per la 56enne vittima di femminicidio da parte dell’ex fidanzato, che aveva denunciato per… - sbonaccini : Tanti a Bologna alla fiaccolata per chiedere giustizia per Alessandra Matteuzzi e tutte le donne vittime di femmini… - Agenzia_Ansa : La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'Ispettorato di 'svolgere con urgenza accertamenti' in m… - infoitinterno : A Bologna in migliaia sotto casa di Alessandra Matteuzzi, vittima di femminicidio - bottu1980 : @HoaraBorselli Qui a Bologna nel frattempo è successo un caso di femminicidio.....il killer è extracomunitario e clandestino? -