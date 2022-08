GdS – Matthew | figlio di Phil Collins | firma con l’Hannover in Bundesliga

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-24 13:11:41 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea:, classe 2004, centrocampista edel leader dei Genesis, è stato appena tesserato in Sassonia. E papà è contento: “Ama più il calcio della musica” Il suo primo giorno per arrivare in paradiso.ha tesserato il classe 2004, ultimogenito del cantante. Curiosamentenon è nuovo in Germania: fino alla scorsa stagione ha infatti giocato nelle giovanili del Walldorf. LA STORIA — “Non abbiamo presoperchédi una star mondiale, ma perché quando lo abbiamo osservato si è fatto notare per alcune caratteristiche in particolare – ha precisato Achim Sarstedt, responsabile del settore ...