Firenze, ragazzo di 18 anni preso a calci e pugni per un cellulare - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 26 agosto 2022) L'aggressione è avvenuta in zona Campo di Marte. Il giovane è stato accerchiato da almeno quattro ... Leggi su lanazione (Di venerdì 26 agosto 2022) L'aggressione è avvenuta in zona Campo di Marte. Il giovane è stato accerchiato da almeno quattro ...

Open_gol : Il ragazzo è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Careggi - occhio_notizie : Secondo la polizia sul posto, il ragazzo si trovava con amici quando si sarebbe sporto troppo dalla balaustra caden… - qn_lanazione : Precipita dal piazzale Michelangelo, grave ragazzo di 21 anni - moonyxxlupin : RT @PaoloAnderson7: Non so chi leggerà questo tweet. Vorrei portare il mio ragazzo in un ristorante romantico non troppo costoso a Firenze… - PaoloAnderson7 : Non so chi leggerà questo tweet. Vorrei portare il mio ragazzo in un ristorante romantico non troppo costoso a Fire… -