F.1, GP Belgio - Ferrari in testa nelle prime libere a Spa (Di venerdì 26 agosto 2022) Il weekend del Gran Premio del Belgio è entrato nel vivo con la prima ora di prove libere a Spa-Francorchamps. La Ferrari è stata la più veloce: Carlos Sainz ha ottenuto il miglior giro fermando il cronometro sull'1:46.538 precedendo di soli 69 millesimi la vettura gemella guidata da Charles Leclerc. Terzo tempo per il leader della classifica, Max Verstappen, che ha avuto qualche difficoltà a portare alla giusta temperatura le gomme sul finale, prima che un acquazzone impedisse ai piloti di migliorare le proprie performance. Inizio complicato. Non è stata una prima sessione di prove semplice. Quando mancavano 20 minuti alla fine, un problema di natura elettrica ha fermato in pista la Haas di Magnussen. Si è trattato di un problema di alta tensione e, di conseguenza, le procedure di rimozione della monoposto hanno richiesto una quantità ...

