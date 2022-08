Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in Italia? Per l’arrivo al Napoli servirebbe la partenza di Osimhen (Di venerdì 26 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate per motivi legati al mercato. L’attaccante portoghese sembra intenzionato a lasciare il Manchester United ma non ha ancora trovato una nuova squadra. Mentre l’attaccante continua ad allenarsi col suo attuale team, il suo staff lavora per trovargli una nuova sistemazione. Si è chiusa la strada dell’Olympique Marsiglia, ma intanto spuntano nuovi rumors per un clamoroso ritorno in Italia. Secondo Tuttosport, infatti, Mendes è in contatto col Napoli da oltre un mese, ma per avere il portoghese nella squadra partenopea servirebbe la partenza di Osimhen. Intanto CR7 ha pubblicato un nuovo post sui social: “lavorare e restare concentrati“. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 agosto 2022)è uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate per motivi legati al mercato. L’attaccante portoghese sembra intenzionato a lasciare il Manchester United ma non ha ancora trovato una nuova squadra. Mentre l’attaccante continua ad allenarsi col suo attuale team, il suo staff lavora per trovargli una nuova sistemazione. Si è chiusa la strada dell’Olympique Marsiglia, ma intanto spuntano nuovi rumors per un clamoroso ritorno in. Secondo Tuttosport, infatti, Mendes è in contatto colda oltre un mese, ma per avere il portoghese nella squadra partenopealadi. Intanto CR7 ha pubblicato un nuovo post sui social: “lavorare e restare concentrati“. L'articolo CalcioWeb.

