Crema per piedi secchi, screpolati e gonfi: ingredienti idratanti e rinfrescanti (Di venerdì 26 agosto 2022) Purché siano morbidi, leggeri e perfettamente idratati grazie a una Crema piedi che possa ristabilirne il film idrolipidico. Spesso, infatti, la pelle dei piedi è messa alla prova dallo sfregamento con le calzature e dai detergenti aggressivi, finendo per soffrire a causa di disidratazione, screpolature e persino calli e ragadi. Un motivo più che sufficiente per dedicare ai piedi una beauty routine ad hoc, che deve rigorosamente terminare con una Crema piedi miracolosa. Pensata, ovviamente, per rimuovere gli ispessimenti e ridare elasticità alla pelle. Tra gli alleati migliori ci sono pediluvio e pietra pomice, che possono ammorbidire ed esfoliare la pelle, preparandola ai benefici di una Crema per piedi secchi e ... Leggi su amica (Di venerdì 26 agosto 2022) Purché siano morbidi, leggeri e perfettamente idratati grazie a unache possa ristabilirne il film idrolipidico. Spesso, infatti, la pelle deiè messa alla prova dallo sfregamento con le calzature e dai detergenti aggressivi, finendo per soffrire a causa di disidratazione, screpolature e persino calli e ragadi. Un motivo più che sufficiente per dedicare aiuna beauty routine ad hoc, che deve rigorosamente terminare con unamiracolosa. Pensata, ovviamente, per rimuovere gli ispessimenti e ridare elasticità alla pelle. Tra gli alleati migliori ci sono pediluvio e pietra pomice, che possono ammorbidire ed esfoliare la pelle, preparandola ai benefici di unapere ...

