Consapevolezza e sfacciataggine | sulle orme di Cornelius | Atalanta | ecco Rasmus Hojlund

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’piazza il colpo e regala a Gasperini l’attaccante così richiesto in questo calciomercato. Si tratta di, attaccante classe 2003 dello Sturm Graz. Un acquisto per il presente e per il futuro, sul quale il club bergamasco crede molto visto l’esborso importante di 17 milioni di euro per un ragazzo di soli 19 anni. Nelle prossime ore arriverà a Bergamo per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il club di Percassi. Un acquisto mirato e rincorso da diverse settimane, che ha subito un’accelerata nelle ultime ore, dopo la l’inizio di stagione folgorante in Austria: 6 gol in 8 partite sono bastate all’per anticipare le prime sirene europee importanti attorno al ragazzo. Da Haaland a, i paragoni non mancano Vent’anni ancora da compiere, ...