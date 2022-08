“Cifra da capogiro” Per il suo yacht Zlatan Ibrahimovic non bada a spese | prezzo choc

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il calciatore del Milan,, ha deciso di farsi un regalo da sogno per questa estate. Infatti, è stato visto a bordo di unomeraviglioso e il costo dello stesso è stato da urlo. E sui social network ha fatto vedere a tutti questo meraviglioso acquisto. Tutti i fan dell’atleta sono rimasti sbalorditi, non solo per la bellezza ma anche per ilsborsato. Clamoroso quanto è presente sull’imbarcazione di lusso, che ha l’opportunità di contenere veramente cose pazzesche e impensabili per una persona comune. Ancora una voltanon ha voluto essere tirchio e quindi ha uscito belle somme di denaro. Nello, che ha un costo da paura, ci sono una piscina a sfioro integrata, cinque suite, il garage per le moto d’acqua e degli ...

Everyeye Auto

Un vero e proprio gioiello galleggiante che è costato unada. Leggi anche > Zlatan Ibrahimovic e il maxi schermo da sogno in spiaggia: ecco il motivo Il suo secondo yacht Dopo ...Un vero e proprio gioiello galleggiante che è costato unada. Leggi anche > Zlatan Ibrahimovic e il maxi schermo da sogno in spiaggia: ecco il motivo Il suo secondo yatch Dopo ... Porsche 911 Sally Special venduta per 3.6 milioni: una cifra da capogiro per beneficienza Zlatan Ibrahimovic, in attesa di tornare a far parlare di sé sul rettangolo verde, si è regalato uno yacth da sogno. Un'imbarcazione di lusso da far invidia ad alcuni hotel ...Un vero e proprio gioiello galleggiante che è costato una cifra da capogiro. Leggi anche > Zlatan Ibrahimovic e il maxi schermo da sogno in spiaggia: ecco il motivo Un post condiviso da Zlatan ...