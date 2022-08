Chi è Jorge Mendes il re dei manager e degli scandali fiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) Ronaldo-Osimhen l’intreccio di mercato messo in piedi da Jorge Mendes coinvolge anche il Napoli, ma chi è davvero il super manager? OSIMHEN -RONALDO CALCIOMERCATO NAPOLI. Jorge Mendes ha messo in piedi un vero e proprio piano che coinvolge PSG, Napoli e Manchester United. Il re dei manager è l’agente di Navas, il portiere del PSG da tempo nel mirino del Napoli. Il nome di Mendes è legato però a doppio filo a quello di Cristiano Ronaldo. L’agente nelle ultime ore ha proposto CR7 la Napoli, in una trattativa che coinvolge Victor Osimhen. 100 milioni per il nigeriano e il prestito di Ronaldo. Ma chi è davvero Jorge Mendes? Il portale rivista corner, ha tracciato un identikit del manager, e quello che ne è uscito fuori ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022) Ronaldo-Osimhen l’intreccio di mercato messo in piedi dacoinvolge anche il Napoli, ma chi è davvero il super? OSIMHEN -RONALDO CALCIOMERCATO NAPOLI.ha messo in piedi un vero e proprio piano che coinvolge PSG, Napoli e Manchester United. Il re deiè l’agente di Navas, il portiere del PSG da tempo nel mirino del Napoli. Il nome diè legato però a doppio filo a quello di Cristiano Ronaldo. L’agente nelle ultime ore ha proposto CR7 la Napoli, in una trattativa che coinvolge Victor Osimhen. 100 milioni per il nigeriano e il prestito di Ronaldo. Ma chi è davvero? Il portale rivista corner, ha tracciato un identikit del, e quello che ne è uscito fuori ...

napolipiucom : Chi è Jorge Mendes il re dei manager e degli scandali fiscali #Mendes #napoli #Ronaldo #ForzaNapoliSempre… - Salvatore__espo : RT @Cioffo_: 100mln+Ronaldo per Osimhen. Ti prendi un 5 volte pallone d’oro e hai i soldi per comprare chi ti vuoi l’estate prossima. FORZA… - salvaponticelli : RT @Cioffo_: 100mln+Ronaldo per Osimhen. Ti prendi un 5 volte pallone d’oro e hai i soldi per comprare chi ti vuoi l’estate prossima. FORZA… - yofabb : RT @Cioffo_: 100mln+Ronaldo per Osimhen. Ti prendi un 5 volte pallone d’oro e hai i soldi per comprare chi ti vuoi l’estate prossima. FORZA… - DomPepeLiberato : RT @Cioffo_: 100mln+Ronaldo per Osimhen. Ti prendi un 5 volte pallone d’oro e hai i soldi per comprare chi ti vuoi l’estate prossima. FORZA… -