Brancaccio-Eubanks oggi in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni US Open 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) Rauldovrà vedersela con Chrisin occasione dell’ultimo turno delleallo US. All’esordio assoluto nel tabellone cadetto di uno slam, il tennista italiano è stato capace di spingersi fino al turno decisivo. A contendergli un posto nel main draw sarà il padrone di casa, giocatore molto più esperto e con un gioco che si sposa meglio con il cemento. Sognare però non costa nulla e Raul proverà a fare quest’ultimo sforzo. TABELLONE MONTEPREMI La sfida traè in programma, venerdì 26 agosto, come primo incontro sul Campo 17 a partire dalle ore 17.00 italiane. Non è prevista una copertura televisiva nèdelle...