Anticipazioni Uomini e Donne e Amici 22 | date ufficiali delle registrazioni

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo la lunga pausa estiva,22 stanno per tornare in televisione con una nuova e scoppiettante stagione. Lesono state rese pubbliche e i telespettatori possono iniziare con il conto alla rovescia. Vediamo quando tornano in tv i format di Maria De Filippi più amati di sempre.2022/2023: data ufficiale inizioAndato in vacanza da ormai due mesi,sta per tornare in televisione. Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha annunciato sui social di essere già a lavoro per una nuova e scoppiettante stagione del trono Over e Classico. Come anticipato dagli esperti Lorenzo ...