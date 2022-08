Vuelta a España 2022 | Enric Mas | “Non mi aspettavo un risultato del genere | era difficile stare a ruota”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’uomo che non ti aspetti. Dopo un Tour de France da dimenticare, davanti al pubblico di casa viene fuori un superMas: l’iberico della Movistar si esalta allae, nella sesta tappa, chiude terzo. Secondo podio nel giro di pochi giorni per lo spagnolo che oggi è stato formidabile nel tenere il passo di un indiavolato Remco Evenepoel (poi in Maglia Rossa). Le sue parole nel dopo gara: “Sono felice deldi oggi. Non me lo. Non so cosa sia successo dietro, ma sono felice di aver guadagnato terreno su molti corridori importanti come Roglic”. Sulla possibilità di dare cambi al belga: “Per me era già abbastanza riuscire a realla sua…”. Photo LiveMedia/Laurent Lairys/DPPI