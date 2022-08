Vaiolo scimmie, Dg Oms: "Segni rallentamento epidemia in Europ" (Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos Salute) - "Ci sono segnali del fatto che l'epidemia di Monkeypox sta rallentando in Europa, dove una combinazione di efficaci misure di salute pubblica, cambiamento di comportamento e vaccinazione stanno aiutando a prevenire la trasmissione" del virus del Vaiolo delle scimmie. A evidenziarlo è stato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing periodico con la stampa. "Nelle prime fasi dell'epidemia - ha osservato - la maggior parte dei casi segnalati era in Europa, con una percentuale minore nelle Americhe. Ora la situazione si è invertita, con meno del 40% dei casi segnalati in Europa e il 60% nelle Americhe". Negli ultimi 7 giorni, ha poi ricordato il Dg, "il numero di casi di Vaiolo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos Salute) - "Ci sono segnali del fatto che l'di Monkeypox sta rallentando ina, dove una combinazione di efficaci misure di salute pubblica, cambiamento di comportamento e vaccinazione stanno aiutando a prevenire la trasmissione" del virus deldelle. A evidenziarlo è stato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing periodico con la stampa. "Nelle prime fasi dell'- ha osservato - la maggior parte dei casi segnalati era ina, con una percentuale minore nelle Americhe. Ora la situazione si è invertita, con meno del 40% dei casi segnalati ina e il 60% nelle Americhe". Negli ultimi 7 giorni, ha poi ricordato il Dg, "il numero di casi di...

