TikTok crea dipendenza e può rovinare Internet per sempre? (Di giovedì 25 agosto 2022) Secondo un rapporto di una società di ricerca che lavora a Wall Street, TikTok sarebbe in grado di creare lo stesso livello di dipendenza di una droga pesante. Secondo Bernstein Research, l'algoritmo sviluppato dall'azienda cinese e il suo utilizzo nell'applicazione sotto forma di video brevi e storie a ripetizione sono la cosa più vicina all'effetto che dà il crack in una sorta di spirale di dipendenza che viene aumentata video dopo video: «La viralità dei contenuti fornisce endorfina agli utenti post dopo post, proprio come il crack fa effetto dose dopo dose» scrivono nel rapporto ripreso da Business Insider. Gli effetti di dipendenza dei social dovuti proprio alla ricompensa gratificante dei like o dei follower erano conosciuti da tempo, ma mai nessun ente di ricerca si era mai spinto così oltre per ...

