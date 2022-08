Sorteggi Champions Napoli, i tifosi sul web: “Poteva andare molto peggio” (Di giovedì 25 agosto 2022) I tifosi azzurri non sono del tutto scontenti dei Sorteggi di Champions Il Napoli nel gruppo A di Champions League affronterà Liverpool, Ajax e Rangers. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 25 agosto 2022) Iazzurri non sono del tutto scontenti deidiIlnel gruppo A diLeague affronterà Liverpool, Ajax e Rangers. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - pisto_gol : Sorteggi di #Champions complicati per #Napoli ( Ajax Liverpool GlasgowRangers) e #Inter (BayernM Barcellona Viktori… - mantegazziani : RT @wazzaCN: Io non so come si faccia a fare polemiche sui sorteggi di Champions. Affrontare la vita nel peggiore dei modi. Siamo l’Inter,… - AlbOr_EsSence : RT @mirkonicolino: #Nedved parla di #mercato, ma difende anche #Allegri e i calciatori della #Juventus a margine dei sorteggi di #Champions… -