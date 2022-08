Simeone: “Ho sempre avuto in mente solo il Napoli, darò tutto per questa città passionale e unica” (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ un onore essere al Napoli, sono molto contento di essere qua perchè ho sempre voluto un ambiente caldo e una piazza unica come questa. Vivrò la maglia azzurra con la passione che abbiamo noi argentini”. Giovanni Simeone si presenta in conferenza stampa. E quelle del Cholito sono parole d’amore: “So che questa è la patria di Maradona e che qui hanno giocato campioni argentini di grande valore e io ce la metterò tutta per essere all’altezza della storia di questa città”. Ti senti pronto per affrontare la responsabilità di essere al Napoli? “Penso di sì, mi sono sempre rialzato nei momenti difficili, ho imparato tanto in questi anni in Italia e credo di avere l’esperienza di poter dare il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ un onore essere al, sono molto contento di essere qua perchè hovoluto un ambiente caldo e una piazzacome. Vivrò la maglia azzurra con la passione che abbiamo noi argentini”. Giovannisi presenta in conferenza stampa. E quelle del Cholito sono parole d’amore: “So cheè la patria di Maradona e che qui hanno giocato campioni argentini di grande valore e io ce la metterò tutta per essere all’altezza della storia di”. Ti senti pronto per affrontare la responsabilità di essere al? “Penso di sì, mi sonorialzato nei momenti difficili, ho imparato tanto in questi anni in Italia e credo di avere l’esperienza di poter dare il ...

