Siccità | Forestami | ' compromessa parte piantagione alberi effettuata nel 2022'

dbgiovanna : RT @BagnaMI_Milano: Il dossier di Milanotoday conferma le tante denunce dei cittadini sulla diffusa morìa degli alberelli di #ForestaMI, un… - GranataElena : RT @BagnaMI_Milano: Il dossier di Milanotoday conferma le tante denunce dei cittadini sulla diffusa morìa degli alberelli di #ForestaMI, un… - alexfoti : RT @BagnaMI_Milano: Il dossier di Milanotoday conferma le tante denunce dei cittadini sulla diffusa morìa degli alberelli di #ForestaMI, un… - Max_Mainardi : RT @BagnaMI_Milano: Il dossier di Milanotoday conferma le tante denunce dei cittadini sulla diffusa morìa degli alberelli di #ForestaMI, un… - AdriDaLambrate : RT @BagnaMI_Milano: Il dossier di Milanotoday conferma le tante denunce dei cittadini sulla diffusa morìa degli alberelli di #ForestaMI, un… -

Corriere Milano

II progettoè molto prezioso e ha trovato la collaborazione di molti Comuni della Citra ... A giustificare questa figuraccia del Comune, infine, non può venire in soccorso nemmeno la. "......stanno già piantando nei 133 comuni della città metropolitana di Milano per il progetto, ... i roghi che devastano aree enormi, ladi questi mesi, le 624.601 frane censite (due terzi ... Siccità, in campo 1.300 innaffiatori volontari di «BagnaMI»: «Salviamo i giovani alberi di Milano»