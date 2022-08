Sarri in conferenza: “Inter favorita, vi dico la mia su Inzaghi” (Di giovedì 25 agosto 2022) É terminata da pochissimo la conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista di Lazio-Inter. Niente spunti di mercato, “Affrontiamo la squadra più forte d’Italia. Su Inzaghi…” Maurizio Sarri, Lazio, Serie A Subito le sensazioni sul match di domani. Sarri non ha dubbi e ritorna ancora sugli episodi al termine dello scorso Lazio-Inter: “Affrontiamo i favoriti per lo Scudetto, ci servirà una fase difensiva di alto livello. La scorsa stagione abbiamo fatto bene ma siamo all’inizio e questi incontri ci servono per trarre indizi importanti. Inter arrabbiata per gli episodi dell’anno scorso? Dovrebbe esserlo la Lazio, non loro.” Alla domanda su Inzaghi, il tecnico toscano risponde fermamente: “Inzaghi fa parte del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) É terminata da pochissimo lastampa di Maurizioin vista di Lazio-. Niente spunti di mercato, “Affrontiamo la squadra più forte d’Italia. Su…” Maurizio, Lazio, Serie A Subito le sensazioni sul match di domani.non ha dubbi e ritorna ancora sugli episodi al termine dello scorso Lazio-: “Affrontiamo i favoriti per lo Scudetto, ci servirà una fase difensiva di alto livello. La scorsa stagione abbiamo fatto bene ma siamo all’inizio e questi incontri ci servono per trarre indizi importanti.arrabbiata per gli episodi dell’anno scorso? Dovrebbe esserlo la Lazio, non loro.” Alla domanda su, il tecnico toscano risponde fermamente: “fa parte del ...

DiMarzio : #SerieA | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #LazioInter - LALAZIOMIA : #Calcio Sarri in conferenza prima di Lazio-Inter - Alessio__1900 : RIO trasmissione delle 17: Rosicamento perché sarri è stato 'maleducato' in conferenza stampa. La strada è sempre p… - _intermagazine : Lazio-Inter, Sarri in conferenza stampa: “Affronteremo una delle squadre più forti del torneo” - Gazzetta_it : Sarri: 'L’Inter è la più forte del campionato, mi aspetto una Lazio arrabbiata' #LazioInter -