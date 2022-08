Salerno | due persone denunciate per circonvenzione di incapace

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nella mattinata di giovedì 25 agosto, l’intervento dei Carabinieri della Stazione di– via Duomo, supportati dal personale della Sezione Radiomobile, ha permesso di sventare la circuizione di un anziano, impedendo che questi ritirasse i propri risparmi per consegnarli a degli sconosciuti. Pochi giorni prima, un’ingente richiesta di prelievo di denaro, effettuata in maniera anomala da un ottantasettenne di Montecorvino Pugliano (SA) in un istituto di credito salernitano, aveva fatto scattare le misure di controllo. In particolare, i Carabinieri della Stazione di– via Duomo hanno iniziato un’attività di indagine per assicurarsi che l’anziano signore non fosse vittima di un raggiro. Approfondendo la situazione, i militari hanno maturato il fondato sospetto che l’anziano potesse essere ...