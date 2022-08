Agenparl : Torino: in fase di test Recharge, l'app Leasys Rent per l’apertura delle colonnine di ricarica al pubblico - -

Motorionline

La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e di abbonamento all'auto, ha sviluppato una nuova, per l'apertura delle proprie colonnine di ricarica elettrica ...From today RevoluPAYusers in certain jurisdictions will see an option to order from 1 to 30 '...vendors to a growing number of international users who seek a simple disposable singleVisa ... Leasys Rent avvia i test della nuova app Recharge Recharge, l'app Leasys Rent per l’apertura delle colonnine di ricarica. Nei prossimi mesi la rete nella città di Torino si espanderà fino 560 punti.L'app sarà disponibile dal 19 settembre e nei prossimi mesi il numero complessivo è destinato ad aumentare ulteriormente, fino a raggiungere i 560 charging points ...