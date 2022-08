Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Il mio futuro è nelle acque libere, vedremo come impostare la mia programmazione” (Di giovedì 25 agosto 2022) Questione di opportunità e di programmazione. Gregorio Paltrinieri ha concluso una lunga e produttiva stagione tra Mondiali ed Europei nel Nuoto in corsie e di fondo e il suo computo di successi si è ulteriormente arricchito. Nella rassegna iridata a Budapest l’elenco prevede: – Oro con record europeo nei 1500 stile libero – Argento nella 5 km – Oro nella 10 km – Bronzo nel Team Event Nella rassegna continentale a Roma l’elenco prevede: – Oro negli 800 stile libero – Argento nei 1500 stile libero – Oro nella 5 km – Oro nel Team Event Otto medaglie totali in due competizioni di così alto livello che descrivono la grandezza di Greg che però, perennemente in cerca della perfezione, deve capire cosa fare da “grande”. Può sembrare un eufemismo, ma parlando di un classe ’94, si deve focalizzare l’obiettivo su Parigi 2024, ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Questione di opportunità e diha concluso una lunga e produttiva stagione tra Mondiali ed Europei nelin corsie e di fondo e il suo computo di successi si è ulteriormente arricchito. Nella rassegna iridata a Budapest l’elenco prevede: – Oro con record europeo nei 1500 stile libero – Argento nella 5 km – Oro nella 10 km – Bronzo nel Team Event Nella rassegna continentale a Roma l’elenco prevede: – Oro negli 800 stile libero – Argento nei 1500 stile libero – Oro nella 5 km – Oro nel Team Event Otto medaglie totali in due competizioni di così alto livello che descrivono la grandezza di Greg che però, perennemente in cerca della perfezione, deve capire cosa fare da “grande”. Può sembrare un eufemismo, ma parlando di un classe ’94, si deve focalizzare l’obiettivo su Parigi 2024, ...

