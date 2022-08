Non lascia fidanzato non convertito islam, aggredita da genitori (Di giovedì 25 agosto 2022) Non vuole lasciare il fidanzato italiano che non intende convertirsi all'islam e per questo viene aggredita dai genitori, in particolare dalla madre, finendo per ricorrere alle cure dei sanitari, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Non vuolere ilitaliano che non intende convertirsi all'e per questo vienedai, in particolare dalla madre, finendo per ricorrere alle cure dei sanitari, con ...

