Napoli: gli schemi per la costruzione dal basso, la novità di Spalletti – VIDEO

Il Napoli non lascia nulla al caso, Luciano Spalletti porta una novità importante, gli schemi per l'uscita dal basso in difesa. Il tecnico del Napoli ha detto chiaramente che vuole un portiere che sappia giocare bene con i piedi, perché oramai è fondamentale poter fare un'ottima uscita dal basso. Nel segno di Maurizio Sarri, quando il pallone non veniva lanciato via nemmeno sotto tortura, questa tipologia di gioco in Italia ha avuto sempre più successo, ma è stata anche molto critica. C'è chi preferisce la filosofia di Allegri, cioè palla alta e aggressione, c'è chi invece punta tutto sulla costruzione dal basso. La verità forse sta sempre nel mezzo, come sempre, ma è innegabile che una squadra riesce a manovrare in difesa ed eludere ...

