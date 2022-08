Meteo, le previsioni di venerdì 26 agosto (Di giovedì 25 agosto 2022) In arrivo temporali e grandine, ma l'estate non è finita. Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. L'estate sembra subire una battuta di arresto, i temporali saranno più frequenti, ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 agosto 2022) In arrivo temporali e grandine, ma l'estate non è finita. Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. L'estate sembra subire una battuta di arresto, i temporali saranno più frequenti, ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud.

