L’uomo che ha vissuto 7 anni con un pene sul braccio: la storia arriva su Real Time (Di giovedì 25 agosto 2022) L’uomo che ha vissuto sette anni con un pene sul braccio lo potrete conoscere stasera su Real Time. Il 47enne Malcolm MacDonald di cui raccontammo l’incredibile storia qui, storia che verrà mostrata per filo e per segno alle 2330 di giovedì 25 agosto su Real Time. Si tratta Del documentario diretto e prodotto dalla TV britannica Channel 4. L’uomo nel 2010 aveva perso il pene per una grave infezione. Nel 2015 gli venne ricostruito un pene artificiale con la pelle del suo braccio, ma per via di una difficile ossigenazione del sangue, l’organo venne “parcheggiato“ momentaneamente sull’avambraccio, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022)che hasettecon unsullo potrete conoscere stasera su. Il 47enne Malcolm MacDonald di cui raccontammo l’incredibilequi,che verrà mostrata per filo e per segno alle 2330 di giovedì 25 agosto su. Si tratta Del documentario diretto e prodotto dalla TV britca Channel 4.nel 2010 aveva perso ilper una grave infezione. Nel 2015 gli venne ricostruito unartificiale con la pelle del suo, ma per via di una difficile ossigenazione del sangue, l’organo venne “parcheggiato“ momentaneamente sull’avam, come ...

SassuoloUS : 11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Gra… - matteosalvinimi : Le ultime commoventi parole di Alberto Angela in ricordo del padre. L'Italia saluta un grande divulgatore scientifi… - AlbertoBagnai : Avviso ai migliori amici dell’uomo che si vuole informare: anche se grazie a Gualtieri Roma (città metropolitana) n… - aquilasolita___ : Una mezz'oretta, seduto su una panchina panoramica che spaziava sia la valle di Anterselva che l'alta val Pusteria… - PersonaCentro : RT @ilMaritain: Giovanni Grandi: 'E' in questione non tanto un termine (#beatitudine o #felicità), quanto un'idea, o meglio l'idea fondamen… -