Luciano Pavarotti, chi sono i cinque figli (Di giovedì 25 agosto 2022) Luciano Pavarotti sposò nel 1961 Adua Veroni e dalla loro unione nacquero tre figlie una dietro l'altra: Lorenza, Cristina e Giuliana. Il 13 dicembre 2003 convolò in seconde nozze con Nicoletta Mantovani, che undici mesi prima, il 13 gennaio 2003, aveva dato alla luce Alice Pavarotti, sopravvissuta a un parto gemellare in cui invece morì il figlio Riccardo, lasciando il grande tenore nello sconforto. Conosciamo più da vicino la prole di Big Luciano. Chi sono Lorenza, Cristina e Giuliana: le 3 figlie di Luciano Pavarotti Lorenza, la più grande, è nata nel 1962, un anno dopo il matrimonio dei genitori, convolati a nozze dopo diversi anni di relazione, coronando un amore iniziato quando erano entrambi giovanissimi.

