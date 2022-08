LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita sul Pico Jano con punte del 12%! (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Vuelta a Espana 2022! Si riparte dal successo di Marc Soler e dal simbolo del primato preso da Rudy Molard ieri sul traguardo di Bilbao. La frazione odierna promette grandissimo spettacolo, proponendo il primo vero arrivo in salita di questa edizione. Sui 182 km previsti saranno disseminati tre GPM piuttosto impegnativi, a partire dal Puerto de Alisas, coi suoi 8,7 km al 5,8% di pendenza media. Superati i 4 km al 7% dell’Alto de Hijas, neanche selezionato come GPM, i corridori si troveranno ad affrontare il primo GPM di 1a categoria di queste tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella sestadella! Si riparte dal successo di Marc Soler e dal simbolo del primato preso da Rudy Molard ieri sul traguardo di Bilbao. La frazione odierna promette grandissimo spettacolo, proponendo ilveroindi questa edizione. Sui 182 km previsti saranno disseminati tre GPM piuttosto impegnativi, a partire dal Puerto de Alisas, coi suoi 8,7 km al 5,8% di pendenza media. Superati i 4 km al 7% dell’Alto de Hijas, neanche selezionato come GPM, i corridori si troveranno ad affrontare ilGPM di 1a categoria di queste tre ...

