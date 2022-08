Lazio - Inter, Inzaghi: "Spero che Immobile si riposi" (Di giovedì 25 agosto 2022) L'Inter arriva all'Olimpico per affrontare la Lazio con intenzioni bellicose: vuole la terza vittoria su tre partite per dare un avvertimento alle contendenti. Inzaghi vuole vendicare la sconfitta ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 agosto 2022) L'arriva all'Olimpico per affrontare lacon intenzioni bellicose: vuole la terza vittoria su tre partite per dare un avvertimento alle contendenti.vuole vendicare la sconfitta ...

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - Gazzetta_it : #Inter, sui social hashtag contro #Acerbi: 'Era meglio Ranocchia', 'Il gol regalato a Tonali…' - Lapapppppa : RT @laziocrazia: +++ LAZIO-INTER A RISCHIO RINVIO! +++ A forte rischio il match di domani sera previsto allo stadio Olimpico, non si è anc… - tonyxofan : RT @laziocrazia: +++ LAZIO-INTER A RISCHIO RINVIO! +++ A forte rischio il match di domani sera previsto allo stadio Olimpico, non si è anc… -