L’asilo obbligatorio del soviet Letta (Di giovedì 25 agosto 2022) Ce ne vuole per farsi fischiare dal popolo del Meeting di Rimini, che, vuoi per innato ecumenismo vuoi per sussiegoso atteggiamento verso i potenti, è sempre generoso coi suoi ospiti. Enrico Letta, che in queste settimane sta collezionando gaffe su gaffe, ci è riuscito. Eppure, la surreale proposta di rendere obbligatoria la scuola d’infanzia, populistica e demagogica come altre mai, non va presa troppo sottogamba, quasi come un mero errore di calcolo o un’idea fra le tante A dettarla, fosse pure in modo irriflesso, è stata tutta una filosofia, un modo di concepire il rapporto fra gli individui e lo Stato che a noi liberali non può che fare paura. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/Letta-asilo.mp4 Mara Carfagna, intenta forse a farsi perdonare il suo irrazionale passaggio a sinistra, ha parlato di “stile ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 25 agosto 2022) Ce ne vuole per farsi fischiare dal popolo del Meeting di Rimini, che, vuoi per innato ecumenismo vuoi per sussiegoso atteggiamento verso i potenti, è sempre generoso coi suoi ospiti. Enrico, che in queste settimane sta collezionando gaffe su gaffe, ci è riuscito. Eppure, la surreale proposta di rendere obbligatoria la scuola d’infanzia, populistica e demagogica come altre mai, non va presa troppo sottogamba, quasi come un mero errore di calcolo o un’idea fra le tante A dettarla, fosse pure in modo irriflesso, è stata tutta una filosofia, un modo di concepire il rapporto fra gli individui e lo Stato che a noi liberali non può che fare paura. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/08/-asilo.mp4 Mara Carfagna, intenta forse a farsi perdonare il suo irrazionale passaggio a sinistra, ha parlato di “stile ...

