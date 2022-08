Il caro gas irrompe in campagna elettorale Calenda | ' Fermiamoci' Salvini | ' Sai di aver già perso'

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - LaStampa : Caro gas e inflazione, l’allarme di Confcommercio: “A rischio 120 mila imprese e 370 mila posti di lavoro” - SkyTG24 : Caro gas, #Calenda: “Sospendiamo campagna e supportiamo tutti il piano gas” - bizcommunityit : Caro gas, il #governo apre a un nuovo dl: ecco cosa può fare per famiglie e aziende - angelicovito : Il prezzo del gas schizza alle stelle, ci stanno gasando ... a caro prezzo soffocandoci prendendoci per la gola -

20.10 " Conte: Calenda sull'emergenzasi è svegliato ora Sulla proposta di Calenda di ... Oggi scoprono che c'è ilbollette e ilenergia. Le misure andavano prese prima, ora in campagna ...- Il leader di Azione propone di sospendere la campagna elettorale per supportare il piano del governo contro ilenergia. Conte gli imputa di essersi svegliato solo ora, mentre Giorgetti ricorda che l'Italia ha chiesto all'Europa un price cup o la possibilità di ...Basti pensare che, così come denunciato da Confcommercio, gli aumenti della spesa annuale tra luglio 2021 e luglio 2022 sono arrivati a toccare il 122% per l’elettricità e il 154% per il gas. Una ...Anche Giorgia Meloni, nella sua intervista a Reuters, ha proposto di scorporare le spese destinate a contrastare il caro energia dal calcolo del deficit. L'emergenza in atto richiede soluzioni ...