Il calciatore più ricco del mondo non è Ronaldo e nemmeno Messi. È Faiq Bolkiah, il nipote del sultano del Brunei (Di giovedì 25 agosto 2022) Il calciatore più ricco del mondo è sconosciuto ai più. Altro che Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar jr. Il vero paperone del calcio mondiale si chiama Faiq Bolkiah, ha ventiquattro anni ed è un attaccante del Chonburi Football Club, squadra che milita nella Thai League 1, la Serie A della Thailandia. Faiq Bolkiah è figlio di Jefri Bolkiah, il Principe del Brunei, ed è nipote di Hassanal Bolkiah, il sultano del Brunei. Nato a Los Angeles il 9 maggio del 1998, Faiq Bolkiah è in possesso della doppia cittadinanza, quella statunitense e quella Bruneiana. Cresciuto col sogno di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilpiùdelè sconosciuto ai più. Altro che Cristiano, Lionelo Neymar jr. Il vero paperone del calcio mondiale si chiama, ha ventiquattro anni ed è un attaccante del Chonburi Football Club, squadra che milita nella Thai League 1, la Serie A della Thailandia.è figlio di Jefri, il Principe del, ed èdi Hassanal, ildel. Nato a Los Angeles il 9 maggio del 1998,è in possesso della doppia cittadinanza, quella statunitense e quellaana. Cresciuto col sogno di ...

