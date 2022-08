(Di giovedì 25 agosto 2022) Con il decreto Aiuti bis, da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato previsto un pacchetto di nuove misure economiche per far fronte ai riflessi economici negativi causati dall'attuale conflitto in Ucraina. Ci riferiamo, principalmente, all'...

Una delle misure contenute in questo decreto, che forse è passata un po' in sordina in questi giorni, riguarda l'innalzamento di alcuni tipi dia 600 euro . Grazie a questa norma, i ...... soprattutto per le assunzioni a tempo indeterminato, da affiancare magari con una maggiore deducibilità deiper le imprese. Con meno di 2 - 3 miliardi gli effetti per le imprese e ... I Fringe Benefits in busta paga salgono a 600 euro, ecco come funziona Il decreto Aiuti bis ha innalzato il limite dei fringe benefits a 600 euro, ma soltanto per il pagamento delle utenze dei propri dipendenti. Con il decreto Aiuti bis, da poco pubblicato in Gazzetta ...Secondo Serenis 1 richiesta di psicoterapia su 5: aumentano le aziende che offrono lo psicologo ai propri dipendenti nel piano di welfare Serenis, piattaforma che affianca le persone nella scelta di..