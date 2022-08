F1 | Leclerc | ' credo ancora di poter vincere il titolo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Spa, 25 ago. - (Adnkronos) - "Come vedo le prossime gare? Le prenderemo una alla volta a livello di team, ma cercheremo di sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno davanti a noi. Iodiil. Sarà difficile, certo, ma ci crederò fino alla fine. Devo fare come Sebastian Vettel nel 2013, quando vinse ogni gara dopo la pausa estiva: magari è più facile dirlo che farlo ma farò del mio meglio". Così il pilota della Ferrari Charlesin conferenza stampa da Spa sede del Gp del Belgio nel prossimo fine settimana. "Spa è una pista molto speciale per me, per ogni pilota la prima vittoria è speciale. Io l'ho ottenuta qui in condizioni strane per la morte di Anthoine Hubert al sabato. È una pista sulla quale mi è sempre piaciuto guidare, spero ...